وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مركز طب الشيخ زايد بعد نقله
بدء العمل غداً ولا تعطيل لعلاج المواطنين
كتب:
عمرو الورواري
10:07 م | الجمعة 19 فبراير 2021
الدكتور علي حطب في المقر الجديد مع الفريق الطبي
تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الجمعة، إجراءات نقل خدمات مركز طبى الشيخ زايد إلى نزل شباب الشيخ زايد تمهيداً لدخول مبنى المركز عمليات التطوير لإلحاقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأعلن حطب عن عدم توقف الأعمال وأنه سيتم البدء من غداً السبت استقبال المواطنين لضمان عدم توقف الخدمات الصحية للمواطنين، للتيسير عليهموتوفير كافة الخدمات الصحية.
وأضاف أن مقر مركزالشيخ زايد الطبي بدأت بالفعل فيه عملية الإحلال والتجديد والتطوير تمهيداً لدخوله منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالإسماعيلية منذ أيام.
وأشار إلى أنه تم نقل مكتب الصحة للمواليد والوفيات، وتطعيمات الأطفال، وعيادات الباطنة والأطفال والنساء وطب الأسرة، وكذلك الصيدلية، وفريق التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع أنه تم نقل المبادرات الرئاسية من الوحدة الصحية للمركز إلى المركز المؤقت بنزل الشباب والتي تتضمن 4 مبادرات وهي اِكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والسمعيات لحديثي الولادة ورعاية الحامل والجنين، وصحة المرأة للاِكتشاف المبكر للأورام السرطانية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل، الثلاثاء الماضي في محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر من مجمع الإسماعيلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشمل الافتتاح بدء العمل في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية و22 مركز طبي ووحدة صحية موزعين علي مراكز وقرى المحافظة بالكامل للعمل في المنظومة وتخفيف العبء على المستشفيات.