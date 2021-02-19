وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مركز طب الشيخ زايد بعد نقله

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الجمعة، إجراءات نقل خدمات مركز طبى الشيخ زايد إلى نزل شباب الشيخ زايد تمهيداً لدخول مبنى المركز عمليات التطوير لإلحاقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلن حطب عن عدم توقف الأعمال وأنه سيتم البدء من غداً السبت استقبال المواطنين لضمان عدم توقف الخدمات الصحية للمواطنين، للتيسير عليهموتوفير كافة الخدمات الصحية.

وأضاف أن مقر مركزالشيخ زايد الطبي بدأت بالفعل فيه عملية الإحلال والتجديد والتطوير تمهيداً لدخوله منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بالإسماعيلية منذ أيام.

وأشار إلى أنه تم نقل مكتب الصحة للمواليد والوفيات، وتطعيمات الأطفال، وعيادات الباطنة والأطفال والنساء وطب الأسرة، وكذلك الصيدلية، وفريق التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أنه تم نقل المبادرات الرئاسية من الوحدة الصحية للمركز إلى المركز المؤقت بنزل الشباب والتي تتضمن 4 مبادرات وهي اِكتشاف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والسمعيات لحديثي الولادة ورعاية الحامل والجنين، وصحة المرأة للاِكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل، الثلاثاء الماضي في محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر من مجمع الإسماعيلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشمل الافتتاح بدء العمل في مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية و22 مركز طبي ووحدة صحية موزعين علي مراكز وقرى المحافظة بالكامل للعمل في المنظومة وتخفيف العبء على المستشفيات.