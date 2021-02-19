حكاية خلاف سعد الصغير وتامر أمين: «اللي يتكلم عن الأخلاق لازم يكون بتاع ربنا»

أزماته متكررة لا تتوقف، تصريحاته في برنامجه كثيرا ما تثير الغضب، لتدور اتهامات بينه وبين من ينتقدهم، حيث تسبب الإعلامي تامر أمين في موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاته المسيئة لأهالي الصعيد، في سياق حديثه عن قضية تنظيم النسل، فيما لم تكن تصريحاته التي اعتذر عنها أولى سقطاته الإعلامية، فلديه سجل حافل من تلك السقطات التي كلما وقع فيها عاد واعتذر، والتي وصل صداها هذه المرة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتحدث تأمر أمين، عن قضية تنظيم النسل ليسيء إلى الصعايدة، قائلا «ينجبون الأبناء والبنات من أجل شحنهم للعمل في القاهرة والإسكندرية الواد يبقى بلية والبنات خدامات من أجل أن يضعوا أجورهم في حجر أهاليهم».

هذا التصريح أعاد إلى أذهان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم الذي شنه الفنان سعد الصغير على الإعلامي تامر أمين، واتهمه خلاله أنه لا صحة لما يقوله حوله من أخبار في برنامجه.

سعد الصغير عن تامر أمين: «اللي يتكلم عن الأخلاق لازم يكون بتاع ربنا»

في 15 أكتوبر 2015، تحدث الفنان سعد الصغير خلال برنامج «الليلة دي» على قناة «سي بي سي»، عن حديث تامر عن خلاف سعد الصغير من الراقصة شمس، أنه لا أساس من الصحة له، مضيفًا: «إزاي تتكلم عن خناقتي مع شمس ومفيش محضر أصلًا، حديثك بلا دليل».

وهاجم سعد الصغير «أمين» مؤكدًا أن الإعلامي يتحدث عن القيم والأخلاق وهو بعيد عنها ولا يعلم عنها شيئًا، وتابع: «اللي بيتكلم عن القيم والأخلاق لازم يكون بتاع ربنا، تامر أمين بيسهر كل يوم عندي وكل يوم معاه واحدة»، موجهًا حديثه لتامر أمين: «اوعى تتكلم عن القيم والأخلاق، وأنت ما تعرفش يعني إيه».