مي عمر: نهاية «لؤلؤ» ضايقتني وعيطت و«أبويا قالي إيه اللي عاملينه ده»

أكدت الفنانة مي عمر، أنها شعرت بضيق كبير من نهاية مسلسلها «لؤلؤ»، الذي عرضت حلقاته مؤخرا، قائلة: «هي نهاية حقيقية، للأسفت بتحصل في الحياة، لكن أنا اتضايقت منها طبعا»، معربة عن أنها شعرت بضيق من تلك النهاية لدرجة جعلتها تبكي، وأنها كانت تتمنى أن ينتهي العمل نهاية سعيدة.

وأضافت «مي»، خلال لقائها في برنامح «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «ماكنش نفسي حد بالنقاء ده زي شخصية مجدي، تبقى دي نهايته».

وأوضحت بطلة المسلسل، أن جميع من شاهدوا المسلسل صدموا في شخصية «مجدي»، التي قدمها الفنان إدوارد، بعدما ظنوا أنه من قتل «لؤلؤ»، لدرجة أن والدها والدتها، اعترضوا على ذلك، حتى أن والدها أخبرها أنه طبقا لعلم النفس لا يمكن أن يخرج هذا الفعل من شخصية «مجدي»، فمجدي شخصية مسالمة جدا ومعطاء يجب دائما أن يعطي ولا يأخذ: «ماينفعش أبدا يقتل، إنتو إيه اللي عاملينه ده؟»، لافتة إلى أنها أخبرت والدها أن ينتظر حتى يرى ما سيحدث في النهاية.

وعن أسوأ خيانة تعرضت لها بطلة المسلسل، صرحت بأنها ترى أن الخيانة التي تعرضت لها من صديقتها بالعمل، كانت أسوء بكثير من الخيانة التي تعرضت لها من شخصية «بودة»، مشيرة إلى أن شخصية «مروة»، لم تكن صديقة لـ لؤلؤ فقط، بل كانت تشعر أنها أكثر من أخت لها، وبالتبعية الخيانة منها ستكون أسوأ بكثير من خيانة شخص كانت تراه حبيب.

وأضافت مي عمر، أنها تسامح بشكل سريع وبدرجة كبيرة، على خلاف «لؤلؤ»، التي لا تسامح بسهولة إطلاقا.

«لؤلؤ»، هو المسلسل الأول من بطولة مي عمر، بعد أن شاركت في بطولة سلسلة من الأعمال الدرامية من بينها «ولد الغلابة» و «الأسطورة».