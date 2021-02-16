مسلسل لؤلؤ الحلقة 38: مي عمر تكشف للشرطة من حاول قتلها «فيديو»

تصاعدت واحتدت الحلقات الأخيرة من مسلسل لؤلؤ، الذي يدور في إطار من التشويق، حيث تتعرض فنانة مشهورة لمحاولة اغتيال، وتبدأ الشكوك في الحوم حول الجميع.

واستمرارًا للخدمات التي يقدمها «الوطن»، نستعرض ملخص أحداث مسلسل «لؤلؤ» حتى الآن، ومواعيد عرضه، وتردد قناة «أون تي في» الجديد.

ملخص مسلسل لؤلؤ الحلقة 38

اشتعلت أحداث الحلقة 38 من مسلسل لؤلؤ، عندما ذهب «لؤلؤ»، بطلة العمل الدرامي، إلي «بودي» لتخبره أنها أصبحت متأكدة أن مروة هي من حاولت قتلها، وتطلب منه التخلص من صديقتها.

وتتصل مروة ببودا، وتقوم بدعوته إلى العشاء وكلاهما يخطط لقتل الآخر، بدون أن يعرفا بالخطط، وقامت لؤلؤ بكشف خطتها لمجدي، ويكتشف طارق أن ابنته منه قد ماتت فيذهب إلى قبرها ويحاول الاعتذار.

وتقرر كامليا شراء فيلا جديدة لتحويلها لملجأ للإيتام، وتبلغ زوجها أن تفكر فعليا في الاعتزال والاهتمام بالأطفال، لكنه يطلب منها أن تعيد التفكير في هذا الأمر.

وتقوم داليا زوجة طارق بتزوير عدد من الأوراق والمستندات لعدد من ممتلكات زوجها، وتعرضها للبيع، لكن يكتشف المشتري الأمر فيعرض الأمر على طارق الذي يواجهها ويطردها وأخذ ابنه بعيد عنها.

وتنتهي أحداث الحلقة في إطار من التشويق، حيث تذهب لؤلؤ إلى قسم الشرطة لإبلاغ رئيس المباحث بأنها تعرف من حاول قتلها، وتغلق الحلقة تاركة الجمهور في حالة تشوق لمعرفة تفاصيل الحلقات الأخيرة، وكيف ينتهي الصراع؟

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناتي أون وأون دراما، في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا.

بينما يعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والثانية في 3 مساءً.

تردد قناة أون

يمكن متابعة التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعي والنايل سات، على التردد 10853، الاستقطاب أفقي h، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل لؤلؤ

المسلسل من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.