اليوم.. الأعلى للجامعات يحدد الموقف النهائي لامتحانات التيرم الأول

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، في تمام الثانية عشر ظهرا، بقاعة الفنون والعروض بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات حضوريا، اجتماعه الدوري لمناقشة الاستعدادت النهائية لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول وتحديد آليات وطرق تنفيذها، وفقا لمنظومة التعليم الهجين المقررة منذ العام الدراسي الجاري.

كما يناقش الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في ظل أزمة كورونا فيروس، وكذلك استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك وفقا للوائح المنظمة لعمل كل كلية، فضلا عن إجراءاتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومتابعة إجراءات الوقاية والتعقيم، وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن استعدادات المستشفيات الجامعية لمستجدات فيروس كورونا.

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية

وفي ذات السياق، يضع كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم 9 صباحا، حجر الأساس للجامعة الأهلية لجامعة حلوان، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من القيادات والأساتذة بالجامعة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، أن آليات تنفيذ الامتحانات والخريطة الزمنية التيرم الثاني، أبرز الملفات التي ستتصدر اجتماعات المجلس الأعلى، مشيرا إلي أن المجلس في انعقاد دائم لمناقشة أي مستجدات تتعلق بالوضع الوبائي لفيروس كورونا و مدى تأثر العملية التعليمة به، لافتا إلي أن مستجدات بالنظام التعليم مرتبط بما يتم رصد ه على أرض الواقع للفيروس.

وأعلنت عدد من الجامعات الحكومية، البدء في تسكين طلابها المقيمين بالمدن الجامعية قبل انطلاق موعد الامتحانات بـ 72 ساعة، وذلك وفقا لخطة وخريطة زمنية محددة.