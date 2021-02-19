أهم 13 سؤالا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور وإجاباتها

يشغل بال أولياء أمور الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة خلال الفترة الحالية العديد من التساؤلات والاستفسارات، قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر عقدها بداية من 28 من شهر فبراير الجاري، حيث تعرض «الوطن» أبرز الأسئلة التي تدور في عقل أولياء الأمور مع الإجابة عليها من خلال نظام السؤال والجواب.

1 - هل توجد أسئلة مقالية خلال الامتحانات المجمعة لطلاب سنوات النقل والإعدادية بالفصل الدراسي الأول؟

لا، لن توجد أية أسئلة مقالية في كافة امتحانات التيرم الأول لمختلف الصفوف الدراسية، وأن الأسئلة ستكون في شكل «اختيار من متعدد».

2 - كيف سيمتحن بعض الطلاب في الصفوف الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا الذين لم يستلموا أجهزة التابلت؟

سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقيًا في نفس الوقت داخل المدرسة وبنفس جدول الامتحانات مع زملائهم الذين حصلوا بالفعل على أجهزة التابلت.

3 - هل سيمتحن طلاب الشهادة الإعدادية في منهج الترم الأول مع امتحانات شهر يونيو في نهاية العام الدراسي؟

لا، الطلاب سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني عن مناهج الترم الثاني فقط.

4 - هل يضاف مجموع الفصل الدراسي الأول لمجموع الفصل الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية أثناء تنسيق الثانوية العامة؟

لا، لن يحتسب للطالب سوى درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأن تنسيق الثانوية العامة يتم من خلال درجات الترم الثاني.

5 - ماذا لو لم يدخل طالب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام الأسئلة المجمعة؟

عدم دخول الطالب هذا الامتحان المقرر عقده 7 مارس المقبل، يعني عدم أحقية الطالب في دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يونيو المقبل، وبالتالي سيكون مجبرًا على دخول امتحانات تكميلية تشمل أسئلة من منهج الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل امتحانات التيرم الثاني.

امتحان الفصل الدراسي الثاني يشمل منهج الترم الثاني فقط

6 - هل سيتم امتحان الطالب في المواد غير المضافة للمجموع بنهاية العام من خلال مناهج الفصل الدراسي الأول أم الثاني؟

سيمتحن الطالب منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

7 - وماذا لو حصل طالب الشهادة الإعدادية على مجموع أقل من 50% في امتحان 7 مارس؟

سينبغي وقتها على الطالب دخول امتحان تكميلي في المادة التي لم يحصل فيها على مجموع 25% من الدرجات بها، وذلك قبل دخول امتحان نهاية العام.

8 - وماذا إذا حصل طالب الصف الثالث الإعدادي على مجموع أقل من 50% في درجات الفصلين الأول والثاني معا؟

سينبغي على الطالب اختيار مادتين بحيث يدخل فيهما امتحانين تكميليين من أجل أن ينجح، وذلك بعد امتحانات نهاية العام الدراسي.

9 - وماذا يعني تقسيم مجموع الطالب إلى 50% لامتحانات الفصل الدراسي الأول، و50% لامتحانات تفصل الدراسي الثاني؟

يعني أنه لا توجد درجات أعمال السنة في مختلف الصفوف الدراسية.

10 - ومتى ينجح الطالب في كل فصل دراسي؟

يحدث ذلك عندما يحصل الطالب في أسئلة كل مادة دراسية على مجموع أكثر من 25% من إجمالي درجاتها.

11 - وهل يكفي أن يحصل الطالب على الدرجات النهائية خلال الفصل الدراسي الأول من أجل ضمان النجاح في العام الدراسي كله؟

لا، لأن الطالب مُطالب بالحصول على 25% من درجات الفصل الدراسي الثاني على الأقل بالإضافة إلى درجات التيرم الأول من أجل ضمان النجاح في السنة الدراسية بأكملها.

12 - ومن يضع امتحانات النقل؟

تضعها الإدارات التعليمية وليس المدارس، ولذلك سيكون امتحان موحد لجميع المدارس التي تقع في إطار إدارة تعليمية واحدة.

13 - وكم عدد أسئلة الامتحان المجمع لكل صف دراسي في الفصل الدراسي الأول؟

30 سؤالا للامتحانات من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، و35 سؤالا للصفين الأول والثاني الإعدادي، و35 سؤالا أيضًا للشهادة الإعدادية، وأن جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد.