عاجل.. «الإعلاميين» تستدعي تامر أمين للتحقيق معه غدا السبت

وجه نقيب الإعلامين، النائب الدكتور طارق سعدة، لجنة التحقيق بالنقابة، بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين، مقدم البرامج بتليفزيون النهار.

وقال سعدة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه قد تم إبلاغ تامر أمين بموعد التحقيق غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا، وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع «وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع» بحسب تعبيره.

وتابع سعدة: «جاء ذلك على خلفية المخالفات المهنية الفجة التي اقترفها أمين في حق أهلنا بالصعيد، وتعود النقابة لتؤكد أنها تعتز وتفتخر بكل المصريين ولاسيما أهلنا بصعيد مصر».

وأوضح سعدة، أن النقابة قد أصدرت قرارا في وقت لاحق اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج عبر فضائية «النهار»، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناءً على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي أكد مخالفة «أمين» لميثاق الشرف ومدونة السلوك.

«الأعلى للإعلام» يحيل تامر أمين للتحقيق

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وقت سابق اليوم، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

شبكة النهار

كانت شبكة قنوات النهار، قد أعلنت اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ "غير المقصود"، الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وأكدت الشبكة، في بيان رسمي، أن أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري، برجاله وسيداته هم قوام هذه الأمة، وأن رموز مصر على مر التاريخ، جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكان لهم بصمات كبيرة في كل المجالات.

وأضافت الشبكة أن سيدات مصر هم تاج الرؤوس، وأن المجتمع لا يستقيم ولا يقوى إلا بهن. وقررت الشبكة حذف الفيديو المسيء من منصاتها المختلفة؛ وتقدر الشبكة غضب أهل الصعيد وريف مصر، وتجدد اعتذارها واعتذار الإعلامي تامر أمين لكل سيدات مصر، وأنهن تاج الرؤوس، ولن تسمح بأي تجاوز أو إهانة في حقهن، وأنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.