يوسف شعبان يرد على إساءة تامر أمين: الصعايدة خط أحمر ومن أعمدة الوطن

استنكر الفنان الكبير يوسف شعبان تصريحات الاعلامي تامر أمين التي أثارت استياء عدد كبير من رجال الصعيد، والتي على إثرها جرى إيقافه عن العمل الاعلامي وتحويله للتحقيق، قائلًا في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيسي من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، ولو اقتربنا منه علينا أن ندعمهم ونشكرهم على ما يبذلونه فى بناء البلد.

وأشار يوسف إلى أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الاعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وكان الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائي، أدان إساءة الإعلامي تامر أمين للمرأة والرجل الصعيدي، مؤكدا أن حديث أمين، عن صعيد مصر يجب أن يُعاقب عليه، طبقا لقانون العقوبات، لأنه عبارة عن سب لأبناء وجماهير الصعيد، مؤكدا أن العقوبة تصل إلى الحبس.

كما طلب النائب من رئيس مجلس النواب ومن رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإعلامي وضد القناة التي سمحت بتلك الاساءة.

وكان مجلس إدارة قنوات النهار أطلق بيانا، منذ قليل، أكد فيه مجددًا رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، والذي حدث في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين ، في خطأ غير مقصود، على حد وصف البيان.

وشددت القناة على عدم التهاون مع أي خطأ بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة «النهار»، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته الى تحقيق داخلي بالقناة.