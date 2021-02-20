مدير التأمين الصحي: المشروع نظام متماسك لمواجهة الأزمات المستقبلية

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن القطاع الصحي والتأمين الصحي في مصر استفاد كثيرا من التجربة التي جرى إطلاقها بداية من بورسعيد: «هي نجحت والتحديات اللي قابلناها وأحنا بنطبق المنظومة خلتنا نقف على حاجات كتير جدا مكنتش محطوطة في الحسبان».

صادق: هيكون نظام صحي متماسك يواجه كل الأزمات

وأضاف «صادق»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» والذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبعد مرور 10 سنوات وتعميم المنظومة على كل محافظات الجمهورية، سيتم حينها تغطية 120 مليون مصري عبر منظومة التأمين الصحي الشامل: «هيكون نظام صحي متماسك يواجه كل الأزمات التي قد تحدث في المستقبل».

كان فيه تكدس في العيادات الخارجية وبعض المستشفيات

وأوضح أن المنظومة كانت تتبع بعض الإجراءات والسياسات والخطط لرفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والتي ستستقبل عددا معينا من المواطنين بوقت معين، ولكن وبسبب جائحة فيروس كورونا وتحويل عدد من المستشفيات إلى حجر صحي، أدى إلى إعادة النظر في الإجراءات والسياسات المتبعة لتوفير الخدمة للمواطنين: «كان فيه تكدس في العيادات الخارجية وبعض المستشفيات، و50% من المستشفيات كانت مغلقة بسبب تحويلها للعزل».

وأكد «صادق»، أن المنظومة تبدأ بالمنشآت الصحية الخاصة بالدولة بسبب كونها متهالكة، وكان وضعها صعبا وستظهر في أبهى حلة لها: «الناس هتدفع اشتراك ولازم يشوفوا شكل تاني، ومينفعش يروح يلاقي السراير البايظة والغرف المتهالكة، وهيكون السرير والغرفة معقمة ونظيفة».