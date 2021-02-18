أعضاء البرلمان يتابعون استعدادات رأس سدر لتطبيق منظومة التأمين الصحي

أجرى السيد عوض عضو مجلس النواب، وعلي عطوة عضو مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية بمدينة رأس سدر، لمتابعة استعدادات المدينة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من المقرر أن تنطلق قريبًا، ورافقهما في الجولة علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وتفقدوا أقسام مستشفى رأس سدر، ومتابعة التجهيزات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب، وبناء على توجيهات محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بضرورة التعاون التام، وإشراك النواب والمجتمع المدني، بمتابعة المشروعات التنموية، التي تقام على أرض محافظة جنوب سيناء.

وقال علي حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر، إنه جرى تطوير المستشفى بالكامل، وجار تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وجرى الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالوحدات الصحية بقريتي أبوصويرة ورأس مسلة، لدخولهما ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد نائب البرلمان السيد عوض، سرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمستشفى، في المواعيد المحددة، ليكون جاهزا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تفقد رئيس المدينة والوفد البرلماني، المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لمتابعة نسب التنفيذ بها.

وقال رئيس المدينة، إنه جار إنشاء حارة بطيئة بداية من منطقة السوق التجاري، وحتى قرية أبوصويرة، بطول 3 كيلو متر، لخدمة أهالي قرية أبوصويرة، وتجمع أبو رزق، والحد من الحوادث، التي تقع على الطريق الدولي الساحلي.

وأكد أنه جار رصف طرق المار بتقسيم حي الزيتون السياحي، ورصف الطرق والشوارع الداخلية بالتقسيم، وجار تجميل وتطوير منطقة السوق التجاري، وتركيب البلدورات وتركيب أعمدة الإنارة به.

وأكد رئيس المدينة، أن هناك عدة مشروعات تنموية يتم العمل بها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتنمية منطقة رأس سدر، لكونها أحد الوجهات السياحية بالمحافظة.