مدير مشروع التأمين الصحي: «لو علاج المواطن مش موجود هسفره يتعالج بره»

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن النظام الصحي الجديد في مصر لا مثيل له على مستوى العالم، حيث إن التغطية الموجودة به لا حدود لها: «وثيقة التأمين ليها سقف قد يبلغ مليون جنيه، ووثيقة التأمين الموجودة للمصري ليس لها سقف، ولو علاجه غير موجود في مصر هقدر اسفره يتعالج بره، مفيش حاجة اسمها ميتعالجش، لازم يتعالج، ومفيش قوائم انتظار».

المنظومة الجديدة تغطي جميع الأمراض

وأضاف «صادق»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» والذي يقدمه الإعلاميان دينا عبدالكريم وحسام الدين حسين، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المنظومة الجديدة تغطي كجميع الأمراض، مثل أمراض الأورام والعلاج الإشعاعي والكيميائي والغسيل الكلوي وزراعة الأعضاء جميعها مغطاة في التأمين.

ستتكلف الدولة مصاريف العلاج دون أن يتحمل المريض أي مبالغ مالية لحين تمام شفائه

وأوضح أن التأمين فكرته حماية دخل الأسرة وحمايتهم من الفقر جراء المرض، وفي حال مرض المواطن بأي نوع من الأمراض ستتكلف الدولة بمصاريف العلاج دون أن يتحمل أي مبالغ مالية لحين تمام شفائه.

وأكد أن اشتراكات التأمين الصحي الجديد سيجري عبر تحديد نسبة اللاشتراك من الدخل، حيث إن القادر سيغطي ويدفع لمن هم غير قادرين: «كل غير القادرين ممن هم تحت مستوى الفقر، الدولة تدفع الاشتراكات بدلا منهم، وهو نظام إجباري لازم الكل يشترك فيه».

وأشار «صادق»، إلى أن المنظومة الجديدة سيصاحبها انفصال اعتماد الدواء في هيئة الدواء المصرية، كما أنه سيجري انفصال عملية شراء الدواء للدولة: «الهيئتين دول بجانب هيئة التأمين الصحي الشامل دورهم التأكد من أهمية وفعالية الدواء، ولا نعتمد أي دواء مهرب من الخارج».