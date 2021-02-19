مسؤول بفرنسا: «التأمين الصحي في مصر لن يفرق بين غني وفقير»

قال الدكتور وجدي زهران، أحد خبرائنا المصريين بالخارج والمقيم في دولة فرنسا، وصاحب إحدى الشركات المتخصصة في ميكنة النظام الصحي في فرنسا «منظومة التأمين الصحي»، إنه الآن في زيارة لمصر لتقديم تصور لوزارة الصحة عن منظومة التأمين الصحي في مصر، وأن عمله طوال 20 عامًا في فرنسا متخصص في ميكنة النظام التأمين الصحي.

ميكنة المنظومة في فرنسا هو أقرب مثال لما تريد مصر

وأكد زهران في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منظومة التأمين الصحي في فرنسا من أحسن المنظومات الصحية في العالم، وأن هذه المنظومة ليست وليدة عام أو اثنين لكن على مدار 20 عامًا تم عمل منظومة التامين الصحي الفرنسي، وخلال الفترة كان يوجد بها أخطاء وتم تداركها، لافتًا إلى أن ميكنة المنظومة في فرنسا هو أقرب مثال لما تريد مصر أن تصل له في الرعاية الصحية، ويتم تطوير منظومة التامين الصحي في مصر بما يتماشى مع التنمية المستدامة 2030، وما يلائم توجهات الدولة في اقامة المنظومة الرقمية.

وأشار إلى أنه عمل بميكنة منظومة التأمين الصحي في فرنسا منذ بدايتها عام 98، وكانت شركته وهي شركة متخصصة في ميكنة النظم الصحية، وأول شركة تحصل على الموافقة من الحكومة للعمل بالمشروع، مؤكدا إلى أنه حدث تطورات كثيرة بميكنة المنظومة، وأنها تعمل عن طريق إعداد كارت لكل مواطن مسجل عليه كافة التفاصيل الخاصة به وتاريخه المرضي، وكذلك التعاملات المادية بين المستشفيات ومقدمي والمنظومة، مما سيوفر الوقت على الأطقم الطبية والمجهود والتكلفة المادية على الدولة، وأنه يرغب في نقل خبرته التي اكتسبها في هذا المجال وتوطينها بمصر، لكي تكون مصر هي المصدرة لهذه التكنولوجيا لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن الهدف من ميكنة منظومة التأمين الصحي في مصر، هو إمكانية علاج جميع فئات الشعب المصري سواء شخص بسيط أوغني في نفس المستشفى، ولا يوجد تفرقة في الفئات لأن المنظومة توفر للمواطن كافة إحتياجاته الصحية، وأن خلال الفترة المقبلة سيتم إدخال عنصر الذكاء الصناعي في منظومة التامين الصحي، وسيحدث فرقًا كبيرًا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في العالم.