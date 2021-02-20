الخارجية الأمريكية تعلن عودة واشنطن إلى «اتفاق باريس للمناخ» رسميا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «اتفاق باريس للمناخ» يعد إطاراً غير مسبوق للعمل العالمي، يهدف لمساعدة العالم على تجنب الاحترار الكوكبي الكارثي، وبناء المرونة حول العالم لتأثيرات تغير المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع في أول يوم في منصبه على وثيقة لإعادة واشنطن إلى الاتفاق، معلناً أنه وفقاً لبنود الاتفاقية أصبحت الولايات المتحدة اليوم، طرفاً رسمياً في الاتفاق.

وأضاف «بلينكن»، أنه على الرغم من أهمية انضمام بلاده إلى الاتفاقية في 2016، وبقدر أهمية انضمام الولايات المتحدة مرة أخرى، فإن ما تقوم به الولايات المتحدة في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة يعد أكثر أهمية.

وأعرب المسؤول الأمريكي، عن تطلع بلاده للعمل مع المملكة المتحدة ودول أخرى حول العالم لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في أواخر العام الماضي، بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبه، رحب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعودة واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ، وقال إن اليوم هو يوم أمل، وسط أخبار جيدة للولايات المتحدة وللعالم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وفي سياق متصل، رحب علماء ودبلوماسيون أجانب بعودة واشنطن إلى الاتفاقية، والتي أصبحت رسمية بعد 30 يوما من إصدار ارئيس الامريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بشأن هذه الخطوة في أول يوم له في منصبه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وفقا لما ذكره موقع منظمة الأمم المتحدة على الإنترنت.