«بيتكوين» تحطم أرقام قياسية: تجاوزت 56 ألف دولار

وصل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، أمس الجمعة، حيث تجاوز عتبة الـ 56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ، وارتفع سعر العملة الرقمية، بحوالي 7.8%، حيث كانت «بيتكوين» تباع بـ 56368 دولارا مقابل البتكوين الواحد.

وأشارت بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، والذي يتابع بيانات العملات المشفرة، إلى ان سعر العملة الرقمية بلغ حوالي 56100 دولار، فيما بلغ الحجم الإجمالي لسوق «بيتكوين» 1.7 تريليون دولار، أمس الجمعة، ما يعتبر مستوى قياسيا تاريخيا جديدا للعملة الرقمية.

«بيتكوين» تحدت تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد

وتحدت العملة الرقمية، تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الامريكية.

من جانبه، توقع رئيس «البنك الاحتياطي الفيدرالي» في بوسطن الأمريكية أريك روزنجرين، أن تنتهي سلسلة انتصارات «بيتكوين»، وتتراجع عن الصعود في نهاية الأمر.

وأشار روزنجرين، إلى أن البنوك الفيدرالية في بلاده بحثت في إمكانية أن يكون لدى الولايات المتحدة عملتها الرقمية، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الخطوة، ولكن بحذر شديد، وفقا لما ذكرته صحيفة«سبق» السعودية.

وكان محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، قال في يناير الماضي، إنه لا يعتقد أن أي عملات رقمية موجودة ستستمر على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته صحيفة«الجارديان» البريطانية.

وشهدت «بيتكوين»، ارتفاعا سريعا في 2021، وصعدت منذ بداية الشهر الجاري، 64% تقريبا.

و«بيتكوين» هي شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل، كما انها أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام «الند-للند» ويتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء. وليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها.

من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة «مورجان كريك للأصول الرقمية» أنتوني بومبليانو، إن عملة «بيتكوين» قد تصل إلى 500 ألف دولار بنهاية العقد، موضحا أنه قد يصل في النهاية إلى مليون دولار لكل عملة دون إعطاء جدول زمني، وفقا لـ«العربية».

ويعتقد أن «بيتكوين» سترتفع أهميتها في النهاية لتصبح عملة الاحتياطي العالمي، وستكون في النهاية أكبر بكثير من القيمة السوقية للذهب، فيما رأى بومبليانو، أن السبب وراء ارتفاعات «البيتكوين» يعود إلى تريليونات الدولارات التي تم طباعتها وضخها في الاقتصاد.

و«بيتكوين» بدأت في عام 2009 من قبل شخص أطلق على نفسه اسم «ساتوشي ناكاموتو»، كما نشأت العملة الرقمية عبر عملية حاسوبية معقدة، ثم جرت مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة حواسيب حول العالم، كما يجري إصدار نحو 3600 عملة «بيتكوين» جديدة يوميا حول العالم، ووصل عددها حاليا إلى 16.5 مليون وحدة يجري تداولها، ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة «بيتكوين»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك، على «بيتكوين»، وقال إن امتلاك العملة أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وكانت العملة الرقمية، قفزت خلال تعاملات، 8 فبراير الجاري، بنحو 12% بعد إعلان من «تسلا»، استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي. وحطمت«البيتكوين» في ذلك الوقت الأرقام القياسية، بعد تجاوزها عتبة الـ45 ألف دولار، وأظهرت بيانات موقع «كوين ديسك» المختص بالعملات الرقمية أن سعر «بيتكوين» وصل إلى 45368 دولارا.

والسبت الماضي، أعلنت شركة «بتباي»، أكبر مورد لخدمات الدفع بـ«بيتكوين»، أنها ستبدأ بدعم نظام «آبل باي» للمدفوعات الإلكترونية الموجود في هواتف «آيفون»، وقالت في ذلك الوقت، إن أصحاب بطاقاتها «بتباي بريبايد ماستركارد» في الولايات المتحدة سيتمكنون من إضافة البطاقات على محفظة آبل الالكترونية وتنفيذ المدفوعات عبر نظام «آبل باي».

وارتفعت قيمة العملة المشفرة في وقت سابق، عقب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية «ماستر كارد»، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.