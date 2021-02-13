أكبر مورد لخدمات الدفع بـ«بيتكوين»: سنبدأ بدعم نظام «آبل باي»

أعلنت شركة «بتباي»، أكبر مورد لخدمات الدفع بالعملة الرقمية «بيتكوين»، أنها ستبدأ بدعم نظام «آبل باي» للمدفوعات الإلكترونية الموجود في هواتف «آيفون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الشركة، إن أصحاب بطاقاتها «بتباي بريبايد ماستركارد» في الولايات المتحدة سيتمكنون من إضافة البطاقات على محفظة آبل الالكترونية وتنفيذ المدفوعات عبر نظام «آبل باي».

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، ستيفن باير في بيان، إن لدى الشركة الآلاف من مستخدمي تطبيق «بتباي والت» الذين يبحثون عن طرق جديدة للدفع بالعملة الرقمية.

وارتفع سعر «البيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد، أمس الأول الخميس، وسجل 48 ألفا و481 دولارا خلال التعاملات على منصة «بيت ستامب».

وارتفعنت قيمة العملة المشفرة عقب تعهد شركة إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني الأمريكية «ماستر كارد»، بقبول العملات الرقمية المشفرة على شبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

واستفادت «البيتكوين»، من إعلان «ماستر كارد» بالإضافة إلى إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» في وقت سابق، شراء العملات الرقمية بقيمة 1.5 مليار دولار واعتزامها السماح لعملائها باستخدام هذه العملة في شراء سياراتها مستقبلا.

وتستخدم عملية تعدين «البيتكوين» كهرباء سنوياً أكثر من الأرجنتين بأكملها، ويحتاج تعدين العملات المشفرة للطاقة بشكل كبير، وتتضمن عمليات حسابية ضخمة عبر الكومبيوتر، للتحقق من المعاملات، وفقاً لـما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال باحثون من «كمبردج»، إن هذه العملية تستهلك نحو 121.36 تيراواط ساعي في السنة، ومن غير المرجح أن تنخفض هذه الأرقام ما لم تنخفض قيمة العملة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

ومع ارتفاع السعر، يزداد استهلاك الطاقة، وقال ميشيل راوخس، الباحث في مركز «كمبردج» للتمويل البديل، الذي شارك في إنشاء الأداة عبر الإنترنت، إنه من خلال التصميم يمكن رؤية أن «البيتكوين» تستهلك هذا القدر من الكهرباء وهذا ليس شيئاً سيتغير في المستقبل، ما لم ينخفض سعر العملة بشكل كبير.