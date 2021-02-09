«بيتكوين» تحطم الأرقام القياسية.. وارتفاع البورصة الأمريكية عند الإغلاق

حطمت عملة «البيتكوين» الرقمية الأرقام القياسية، اليوم، بعد تجاوزها عتبة الـ45 ألف دولار، وأظهرت بيانات موقع «كوين ديسك» CoinDesk المختص بالعملات الرقمية أن سعر «بيتكوين» وصل إلى 45368 دولارا.

وكانت العملة الرقمية، قفزت خلال تعاملات، أمس الاثنين، بنحو 12% بعد إعلان من شركة «تسلا»، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي.

وقالت الشركة الأمريكية، إنه من المتوقع البدء في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «تسلا»، أنها قد تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل.

و«البيتكوين» هي شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع، ونقود إلكترونية بشكل كامل، تتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها دون أي سلطة مركزية أو وسطاء.

وأسس هذه العملة ساتوشي ناكاموتو، الذي برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة «البيتكوين» في 2009.

من جانبها، سجلت بورصة «وول ستريت» الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند إغلاقها، أمس الاثنين، وعززت آمال التحفيز وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تفاؤل المستثمرين بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد من الركود الناتج عن الجائحة.

وسجل المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي الأطول لهما منذ أغسطس 2020.

وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول مرتفعا 236.78 نقطة، أو 0.76%، إلى 31385.02 نقطة، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 28.75 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 3915.58 نقطة.

وفي سياق متصل، أغلق مؤشر «ناسداك»، على ارتفاع بـ 131.35 نقطة، أو 0.95%، إلى 13987.64 نقطة.