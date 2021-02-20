طقس متعدل في القاهرة والعظمى 19.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافىء على جنوب سيناء ورياح نشطة، ومعتدل على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة ليلًا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

فرص سقوط أمطار خفيفة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وأيضًا هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية دينا شرف، عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 19 والصغرى 9.

- الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10.

- مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 11.

- سيوة: العظمى 18 والصغرى 7.

- بورسعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

- دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

- الإسماعيلية: العظمى 18 والصغرى 8.

- السويس: العظمى 18 والصغرى 10.

- العريش: العظمى 17 والصغرى 8.

- طابا: العظمى 18 والصغرى 11.

- سانت كاترين: العظمى 11 والصغرى 1-.

- شرم الشيخ: العظمى 22 والصغرى 14.

- الغردقة: العظمى 20 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 20 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 20 والصغرى 7.

- أسيوط: العظمى 20 والصغرى 6.

- سوهاج: العظمى 21 والصغرى 8.

- قنا: العظمى 22 والصغرى 8.

- الأقصر: العظمى 23 والصغرى 9.

- أسوان: العظمى 21 والصغرى 10.

- الوادي الجديد: العظمى 21 والصغري 7.

- شلاتين: العظمى 26 والصغرى 15.

- حلايب: العظمى 23 والصغرى 17.