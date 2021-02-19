روجينا تتحدى الطقس وتسافر إلى الإسكندرية من أجل «بنت السلطان»

سافر فريق عمل مسلسل "بنت السلطان" بقيادة بطلة العمل روجينا إلى مدينة الاسكندرية، رغم سوء الأحوال الجوية وذلك لتصوير عدد من المشاهد الخاصة بالعمل هناك.

وكان المخرج أحمد شفيق، قد سافر إلى الإسكندرية، أمس، الخميس، لمعاينة أماكن التصوير على الطبيعة، قبل أن يبدأ التصوير غدا، السبت، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام على أن يعودوا إلى القاهرة مرة أخرى، يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مشاهد التصوير في القاهرة.

بطولة مطلقة

وتخوض روجينا أولي بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "بنت السلطان" الذي تدخل به السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي، ومسلسل "بنت السلطان" يدور في إطار شعبي تجسد من خلاله روجينا دورسيدة شعبية، وذلك بعد النجاح الذي حققته في دور السيدة الشعبية مؤخرًا في مسلسل "البرنس"، ويجري تصويره في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وقنا وبني سويف.

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا وباسم سمرة وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندي موسي، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهي صالح، وأوتاكا وحسن أبو الرووس، وعدد أخر من الفنانين.

والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين .

يذكر أن أخر اعمال روجينا كان مسلسل "البرنس" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي بجانب محمد رمضان واحمد زاهر وادوارد ونور ودنيا عبدالعزيز ورحاب الجمل وعبدالعزيز مخيون وصفاء الطوخي وهو من تأليف واخراج محمد سامي .

أسود فاتح

كما شاركت روجينا مؤخرا في مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي واحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وحسم الجندي وناصر سيف وهو من تأليف أمين جمال واخراج كريم العدل.