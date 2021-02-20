مصادر: الحكومة تدرس زيادة الإعفاء الضريبي لتحسين أجور العاملين

قال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ«الوطن»، إن الحكومة تدرس في الوقت الحالي تحسين دخول الموظفين بالدولة سواء بالقطاع العام أو الخاص عن طريق زيادة الإعفاءات من ضريبة الدخل على الرواتب، والتي من المتوقع أن يستفيد منها نحو 35 مليون موظف.

زيادة حد الإعفاء الضريبي عن كل شريحة

وأكد المصدر، أن خبراء ومتخصصين بمصلحة الضرائب يراجعون حاليا الشرائح الضريبية على دخل ورواتب الموظفين لزيادة الإعفاءات بتلك الشرائح من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي عن كل شريحة ضريبية بعد إدخال تعديل قانون الضريبة على الدخل.

وأضاف أن هناك اعتراض في مجلس النواب على إدخال التعديلات الجديدة بسبب كثرة التعديلات خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيوضح الغرض والهدف من تلك التعديلات أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحسين الشرائح الضريبية

واشار إلى أن وزارة المالية ستجري تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، لافتا إلى أن الدولة رفعت في العام المالي الماضي الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه مُعفى من الضرائب.

ولفت إلى أنه جرى استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5٪.

وبلغ ما ضخته الدولة في موازنة العام المالي الجاري بداية من يوليو الماضي نحو 66 مليار جنيه للمعاشات، و7% زيادة على الرواتب في العام المالي، مضيفا أن جميع السلع متوفرة وأسعارها مستقرة في الأسواق.