مستشار المالية: ميكنة الوثائق الأكثر استخداما خلال 24 شهرا

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بأن يتم توفير الشهادات والوثائق لطالبيها مميكنة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في ميكنة 2 مليون ونص مليون وثيقة، على أن استكمال الميكنة الفترة المقبلة، وصولا إلى ميكنة 150 مليون وثيقة.

وأضاف «حازم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى أن الوثائق التي يحتاجها المواطنين باستمرار سيتم ميكنتها خلال 24 شهرا، بينما يوجد150 مليون وثيقة سيتستغرق وقتا أطول في ظل العمل على الرقمنة وترميم الوثائق التاريخية القديمة، التي تحتاج أشخاصا محترفين لتكون مرجعا للمؤرخين، موضحا أن الوثائق ستكون متاحة فيما بعد على الإنترنت من أجل سهولة إطلاع المواطنين عليها.

الوثائق مرجع دائم للمؤرخين

وتابع مستشار وزير المالية: " الوثائق مرجع يستخدمها المؤرخين، فكل فترة تاريخية يقوم أشخاص بتوثيق ما حدث فيها من أجل أن تعرف الأجيال اللاحقة مجريات هذا الزمن، لذا وجب العمل على تعديل ميكنة الوثائق، مشيرا إلى أن المخطوطات تشمل جريدة الوقائع منذ 1885 والسجلات من ستينات القرن الماضي بجانب وثائق حدودية نادرة تم الاستعانة بها للتحكيم الدولي في أرض طابا بسيناء.

ويذكر أنه إنشاء دار المحفوظات عام 1829 فيما صدرت أول شهادة ميلاد منها عام 1934 وتضم دار المحفوظات 90ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 لشخصيات عامة من بينها أحمد عرباي وسعد زغلول والزعيم الراحل جمال عبد الناصر والشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى.

واستعادت الدولة المصرية مخطوط «ربعة مصحف قنصوة الغوري»، بعد عرضه للبيع في صالة مزادات بلندن، وهو عبارة عن ربعة قرآنية تعود ملكيتها لقنصوة الغوري، آخر حكام المماليك، قبل دخول العثمانيين مصر.