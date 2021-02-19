3 خطوات عليك اتباعها في حالة فقدان بطاقة صرف المعاشات.. تعرف عليها

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى حالة فقد بطاقة صرف المعاشات، أوالرقم السرى سيتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الخطوات التالية:

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد، متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى، إذا رغب القائم بصرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال، متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

يمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش دفع فواتير الكهرباء والتليفون من البطاقة

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، ردا على سؤال أحد المواطنين على موقعها الرسمى، أنه يمكن لأصحاب بطاقات صرف المعاش، دفع فواتير الكهرباء والتليفون ومصروفات الجامعة واشتراكات التأمينات الاجتماعية، من خلال بطاقة صرف المعاش بجميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى من خلال ماكينات pos الموجودة بمنافذ الهيئة.

ولفتت القومية للتأمينات، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة الصرف المعاش علي أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، حيث تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش، وذلك بعد تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​​:

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضى معاشات».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​