«الطيبة تظهر في المواقف».. محل يمنح سلعه لغير القادرين مجانا في تكساس

تأثر المواطنون في ولاية تكساس الأمريكية بشدة نتيجة موجة الصقيع والعواصف الثلجية غير المسبوقة، على نحو دفعهم لتخزين كميات كبيرة من الأغذية.

وسط هذه الأجواء وانطقاع الكهرباء عن 200 ألف منزل والمخاوف من تدني درجات الحرارة أكثر، سمح متجر في تكساس للمتسوقين الذين لم يكونوا يحملون أموالا نقدية، بأخذ أغراضهم دون مقابل، وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».

وقال تيم هينيسي أحد الأمريكيين أنه تفاجأ خلال تسوقه بأحد المتاجر في تكساس، بالكم الهائل من عربات التسوق التي كانت أمامه أمام أمين الصندوق. وازدادت مفاجأة تيم عندما قرر أن يدفع ثمن مشترياته، حيث أعلمه أمين الصندوق بأنه يقبل النقد فقط، وفي حال عدم توفره، فلا يتوجب عليه الدفع، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز».

ذهول من هذا الموقف الإنساني

وأضاف تيم البالغ من العمر 60 عاما: «أصبت بالذهول إلى جانب عدد كبير من المتسوقين في متجر (إتش إي بي) الواقع بضاحية أوستن عندما سمحوا لنا بالمغادرة دون دفع ثمن مشترياتنا».

وقال الرجل الأمريكي إن «طيبة الناس تظهر في المواقف العصيبة»، وهو ما ظهر جليا في موقف المتجر مع المواطنين الذين يواجهون العاصفة التي اجتاحت معظم الولايات الأمريكية، وأغرقت ملايين المنازل في الظلام.

توقعات بتراجع موجة الصقيع

وتتوقع هيئة الأرصاد الأمريكية تراجعا تدريجيا لحدة موجة الصقيع القطبي والعواصف الثلجية التي تجتاح البلاد منذ أيام مع اقتراب نهاية الأسبوع وخاصة في الولايات الجنوبية.

وقالت الهيئة، أمس، إن الأسبوع البارد بشكل غير عادي الذي شهدته السهول الجنوبية سينتهي آخر هذا الأسبوع حيث يجلب الهواء المنخفض هواء دافئا.

وواصلت موجة البرد اجتياح البلاد، أمس، من دالاس إلى نيويورك، مع عواصف ثلجية متوقعة على الساحل الشرقي وأمطار قوية في كارولاينا الجنوبية والشمالية.