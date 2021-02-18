لليوم الرابع.. الطقس يحرم سكان ولاية تكساس من الكهرباء والمياه الآمنة

تقلصت فترات انقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس للمرة الأولى منذ أربعة أيام، لكن بقى عدد غير قليل من السكان دون كهرباء أو مياه شرب آمنة، بعد أن عصفت العواصف الشتوية بشبكة الكهرباء والمرافق العامة بالولاية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية: إن حجم الثلوج بلغ 38 سنتيمترا على الأرض في ليتل روك، بولاية أركنساس اليوم الخميس، بعد عواصف متتالية، وهو رقم قياسي لعمق الثلوج الذي تم تسجيله في عام 1918.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 320 ألف منزل وشركة في لويزيانا وميسيسيبي وألاباما بعد موجة من العواصف ألقت ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلج والجليد في جميع أنحاء المنطقة، وفي ولاية تينيسي، وتم إنقاذ 12 شخصًا بالقوارب بعد انهيار رصيف أثقلته الثلوج والجليد على نهر كمبرلاند ليلة الأربعاء ، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء في ناشفيل.

وتم إلقاء اللوم على الطقس القاسي هذا الأسبوع في وفاة أكثر من 30 شخصًا، لقي بعضهم حتفهم أثناء كفاحهم للتدفئة داخل منازلهم، في في منطقة هيوستن، توفت عائلة كاملة اختناقا بأول أكسيد الكربون من عادم السيارات في مرآبهم أثناء بحثهن عن الدفء، ولقيت جدة وثلاثة أطفال حتفهم عندما خرجت ألسنة اللهب من المدفأة التي كانوا يستخدمونها للتدفئة.

وفي تكساس، ظل ما يقل قليلاً عن 500 ألف منزل وشركة دون كهرباء صباح الخميس، بانخفاض عن حوالي 3 ملايين في اليوم السابق، وقال مدير الشبكة الكهرباء بالولاية، صباح اليوم، إن الانقطاعات المتبقية مرتبطة إلى حد كبير بالطقس، وليس الانقطاعات القسرية التي حدثت في وقت مبكر من يوم الاثنين لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.

وتابع: «سنواصل العمل على مدار الساعة حتى يستعيد كل عميل قوته».

وعلى الجانب الآخر عرّض الطقس الثلجي أنظمة مياه الشرب للخطر في جميع أنحاء الولاية.

وأمر مسؤولو تكساس 7 ملايين شخص، ربع سكان ثاني أكبر ولاية في البلاد، بغلي مياه الصنبور قبل شربها بعد أيام من درجات الحرارة المنخفضة القياسية التي دمرت البنية التحتية وجمدت الأنابيب.

وقالت ماريا بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بورتلاند جنرال إلكتريك، إن الأضرار التي لحقت بنظام الطاقة كانت الأسوأ منذ 40 عامًا.

وفي ذروة العاصفة، ظل أكثر من 350 ألف عميل في منطقة بورتلاند في الظلام، ظل أكثر من 100 أاف عميل دون كهرباء يوم الخميس، في ولاية أوريجون.

في أوستن ، واجهت بعض المستشفيات خسارة في ضغط المياه وفي بعض الحالات، الحرارة.

وقال ديفيد هافستوتلر، الرئيس التنفيذي لمركز ساوث أوستن الطبي في سانت ديفيدز: «نظرًا لأن هذه حالة طوارئ على مستوى الولاية تؤثر أيضًا على المستشفيات الأخرى داخل منطقة أوستن، فلا يوجد مستشفى واحد لديه حاليًا القدرة على قبول نقل عدد كبير من المرضى» بالوضع الحالي.