مصر تقدم للعالم تجربة فريدة في مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر تقدم للعالم تجربة فريدة في مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة».

مصر تقدم للعالم تجربة فريدة في مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة

وجاء في التقرير، أن مصر تقدم للعالم تجربة فريدة في مكافحة الفقر بالتنمية المستدامة، وتستعرض مصر تجربتها في كافة المحافل الدولية للتباهي بما يصنعه المصريون بأيديهم وعقولهم لتحيا مصر بتجربة فريدة من نوعها، حيث تعمل الدولة المصرية على إعادة صياغة حقوق الإنسان بهدف توفير حياة كريمة له من خلال مكافحة الفقر واستمرار سير عجلة التنمية المستدامة، وما يحدث يُعد بالفعل تجربة يتابعها العالم بكل احترام وتقدير لكون المشروعات القومية والتنموية تستهدف تحسين حياة المواطنين وتوفير الملايين من فرص العمل بكل محافظات الجمهورية.

الحكومة استثمرت خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر

وأضاف التقرير، أنه خلال مشاركة وزيرة التضامن في الدورة الـ 59 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة قالت إن الحكومة استثمرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر، ودفع عجلة التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.

وتابع أن التجربة المصرية في تفاصيلها تتميز عن التجارب الأخري لما تشمله من النهوض في مجالات عديدة بشكل متوازي لتوفير حياة كريمة آدمية، وتوفير الدعم والرعاية ببرامج الحماية الاجتماعية، توفير سكن بديل للعشوائيات، خلق ملايين فرص العمل، والنهوض بالزراعات والصناعات والتجارة، توفير بنية تحتية رائدة لجذب المزيد من الاستثمارات.