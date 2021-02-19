انتخاب مصر عضوا تنفيذيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدورة جديدة

أكد السفير هشام بدر سفير مصر في روما، أن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «IFAD»، أقر أمس 18 فبراير 2021، انتخاب العضوية الجديدة للمجلس التنفيذي للصندوق، حيث احتفظت مصر بمقعدها لفترة جديدة 2021- 2024.

وشدد «بدر» على الأهمية التي توليها مصر، لصندوق الإيفاد، وللمشروعات التي ينفذها في مصر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة الوطنية لتعزيز قطاع الزراعة، مشيراً إلى دعم مصر، للدور الرائد الذي يلعبه الصندوق كأحد أهم الجهات الأممية التنموية التي تسهم في دفع جهود مختلف الحكومات في مجال التنمية الريفية والزراعية، فضلاً عن تبنيه منهج دعم صغار المزارعين في الدول الأكثر فقراً خاصة في القارة الأفريقية.

وترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد مصر، خلال الاجتماع السنوي الدوري الـ44 لمجلس محافظي الصندوق، والذي شارك فيه كل من السفير هشام بدر، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، والدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحرصت السفارة المصرية في روما، على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتأمين استمرار عضوية مصر، في المجلس التنفيذي في ظل كونها أكبر مساهم في موارد الصندوق في أفريقيا.

جدير بالذكر أن صندوق «الإيفاد» يسهم في تمويل عدد كبير من المشروعات ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري «برايم»، والذي جرى اختياره من جانب إدارة الصندوق كأحد قصص النجاح لمشروعات الصندوق في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة «سيل»، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية «برايد».

كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتمويل مشروعات تنمية ريفية في مصر بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار دولار، واستفادت حتى الآن، من هذه المشروعات ما يقرب من 1.5 مليون أسرة مصرية ريفية.