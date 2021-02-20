بورصة الدواجن اليوم السبت 20-2-2021 في مصر

اللحوم البيضاء واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد في البيوت المصرية، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء، بالإضافة إلى أنها سهلة الهضم، وغنية بالعديد من الفيتامينات، لذا تحرص ربات البيوت على معرفة أسعار تلك المنتجات في السوق المحلي.

واستقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي، منذ بداية العام، لتثبت عند نفس السعر، وهي تتراوح ما بين 26 إلى 29 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» في إطار تقديمها لمختلف الأسعار واستمرار لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار بورصة الداوجن بأنواعها، مثل الفراخ البيضاء، البلدي، الأحمر، الساسو، البط، الديوك الرومي وأسعار البيض.

بورصة الدواجن من الشعبة التجارية

وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء حوالي 22 – 23 جنيهًا من المزرعة، وتباع للمستهلك بما يتراوح من 26 إلى 29 جنيهًا، بينما تراوح سعر كرتونة البيض ما بين 36 إلى 37 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بحوالي 40 جنيه.

أما سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي بين 34-36 جنيها بينما، يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي.، بينما يتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 3.5 و6.75 جنيه، حسب الشركة الموزعة.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفي السوق المحلية استقرت أسعار الدواجن البيضاء وسجل سعر الكيلو جرام منها 30 جنيه، ووصل سعر الكيلو جرام من الساسو 34 جنيهًا، والأوراك 38 جنيهًا، والبانيه 70 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من الرومى اليوم إلى 50 جنيها فى السوق المحلية، بينما استقر سعر الكيلو جرام من البط عند 45 جنيهًا للكيلو.

وتشهد أسعار الدواجن استقرارا، بداية من العام الجاري دون تغيير ملحوظ، حيث تشهد الأسعار يوميا نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي، عكس ما كان عليه الوضع في العام الماضي 2020 والذي شهد تذبذبا وتغييرًا كبيرًا في الأسعار منذ بداية العام وتزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على حركة البيع والشراء.