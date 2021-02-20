بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين.. أهان الصعايدة طمعا في التريند

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار»، على شاشة «النهار»، لما بدر منه من انتقاد رجال وسيدات الصعيد، في برنامج.

وقال صبري في بلاغه: «نلتمس إصدار أمر بالتحقيق في البلاغ التالي: مقدمه مواطن مصري من أقصى الصعيد من محافظة أسوان عروس الصعيد بلد التاريخ والحضارة العريقة؛ نتيجة جهل ضد الإعلامي تامر أمين المبلغ ضده؛ وثبت أنه يجهل حقائق وتاريخ الصعيد، الذي يتمتع بتقاليد وعادات راسخة تضرب جذورها في الأرض منذ آلاف السنين، حيث قال على الهواء مباشرة: «الريف في الصعيد في ناس بتخلف عشان عيالهم هما اللي بيصرفوا عليهم الولد يوديه ورشة، والبنات يشحنوهم على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات» وبكلامه العاري عن الحقيقة، والحقائق التاريخية وما يتصف به الصعيد من عادات وتقاليد تعد شبه مقدسة، لم تتغير مع اختلاف كل العصور».

المرأة في حياة الصعيدي مصانة

وأضاف صبري في بلاغه أن المرأة في حياة الصعيدي مصانة، وهي أشبه بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، ليتجسد شعور الغيرة في أشد صورة على زوجته أو ابنته أو أمه أو أخته، ليصل حتى لبنات قريته، فكثير ما سمعنا هذه الجملة واصفةً حاله «أصله صعيدي ودمه حامي».

وتساء المحامي في بلاغه كيف يتجرأ المذيع على عائلات الصعيد التي تنتسب إلى أشرف العائلات والقبائل العربية التي تنتسب إلى سلالة «الأشراف»، موضحا أنه خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الموضوعية المفترض تقديمها للمادة الإعلامية، واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب أبناء الصعيد، وتعمدة الإهانة والتطاول متعمدا إحداث فتنة في غاية الخطورة بين أبناء الوطن والتنمر بأهالي صعيد مصر رجالا ونساء وشبابا؛ وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا إصدار الأمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وإصدار الأمر بضبطه وإحضاره؛ والتحقيق فيما ورد به من جرائم اقترفها المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وأرفق المحامي المستندات المؤيدة لبلاغه.