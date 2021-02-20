ببلاغ ولافتة وموال.. «الصعايدة» يهاجمون تامر أمين بعد الإساءة لهم

جدل واسع أثير عقب تصريحات الإعلامي تامر أمين التي تلمس فيها أهالي الصعيد إساءة وإهانة لهم، لتظهر ردود الأفعال من الأهالي، على تصريحات الإعلامي الشهير التي نالت من سيدات وبنات الصعيد خلال برنامج «آخر النهار» المعروض على قناة «النهار».

واشتعلت شرارة الأمر عندما ظهر الإعلامي تامر أمين، في حلقة الخميس من برنامجه الذي يُعرض على قناة النهار، قائلًا «إن الأسر في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالاً حتى ينفقوا على أسرهم عن طريق إرسالهم إلى القاهرة للعمل وخصوصًا الفتيات».

محام صعيدي يقدم بلاغا للنائب العام ضد تامر أمين

رد فعل «الصعايدة» كان قويًا أمام «أمين»، وبدأ ببلاغ للنائب العام ضده، حيث تقدم المحام أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام اتهم فيه «أمين» بإهانة الصعايدة بعد تصريحاته ضد أهل الريف والصعيد.

وجاء بنص البلاغ أن ما ذكره تامر أمين يستوجب عقوبته، طبقًا لنص المادتين 176 و 375 من قانون العقوبات اللتين تعاقبان بالحبس والغرامة كل من حرّض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من الطوائف، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.

لافتات أمام معبد الأقصر تطالب بمحاكمة تامر أمين

كما انتشرت لافتات أمام معبد الأقصر، أمس الجمعة، تطالب بوقف الإعلامي تامر أمين عن العمل نهائيًا، والتحقيق معه، بعد حديثه عن الصعايدة وتعاملهم مع أبنائهم.

وكُتب على اللافتات «أبناء الصعيد يستنكرون ويدينون تصريحات تامر أمين، ويطالبون بوقفه نهائيًا، والتحقيق معه بعد إهانته للصعايدة، ويطالبون نواب الصعيد بالرد بقوة على هذه الإهانات المتكررة.. الصعيد خط أحمر.. لا لإهانة الصعيد».

رائد الموال الصعيدي يرد على تامر أمين بأغنية جديدة

وفي أول رد من فناني الصعيد على إهانة تامر أمين لسيدات الصعيد، طرح محمد البنجاوي، رائد فن الموال الصعيدي، كليبا لموال يحمل اسم «كفاياك عيب يا تامر».

«بتعيد وتزيد وناصب للكلام سامر، وتعيب في أهل الكرم والأصل وتغامر، مين اللي يقدر على نخوتنا يا تامر».. هكذا كلمات أغنية محمد البنجاوي التي رد بها على إساءة تامر أمين، قائلًا: «أنا بغني موال شعبي، والموال هو صوت الشعب اللي بيعبر عن أحزانهم ومشاكلهم وطبيعي إنه كمان يرد على الإساءة اللي حصلت لهم».