تامر أمين يفتح النار على نفسه.. إيقاف وتحقيق لدى 3 جهات وضبط وطلبات إحاطة

ردت فعل عنيفة واجهت الإعلامي تامر أمين بعدما اخطأ في حق «الصعايدة والفلاحين» والذي تسبب في إيقاف برنامجه بأمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتحويله للتحقيق في أكثر من جهة مسئولة ليتم محاسبته عن التصريح الذي أغضب أهالي الصعيد والريف.

قال الإعلامي تعليقًا على الزيادة السكانية «في الصعيد فيه نسبة كبيرة جدا بيخلفوا أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم ويتعلموا ويكبروا ويتوظفوا أو يبقى عندهم فرص عمل..لا.. ده بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم.. وفيه أسر كتير كتير قوي بيخلف الولد وأول ما الولد ده يبقى عنده 5 أو 6 سنين 7 سنين بالكتير، يقوم هوب راميه على ورشة ..ده الولاد.. طب جاني بنت.. هغلب؟.. لا.. هدخلها المدرسة؟.. لا.. أول ما تبقى 8 أو 9 سنين أشحن تشتغل في البيوت.. وفيه أزمة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى في الخادمات والعاملات في المنزل.. فاشحن فالبنت لا تستمتع بطفولتها وبالبراءة بتاعتها ويطلع عنيها..وتجري أخر الشهر تحطهم فين في حجر أبوها».

نقابة الإعلاميين تحيل تامر أمين للتحقيق

وجه نقيب الإعلاميين، النائب الدكتور طارق سعدة، لجنة التحقيق بالنقابة، بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين، مقدم البرامج بتليفزيون النهار.

وتم إبلاغ تامر أمين بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأصدرت النقابة قرارا في وقت لاحق أمس بإيقاف تامر أمين بسيوني، مقدم البرامج عبر فضائية «النهار»، عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق، وذلك بناءً على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي أكد مخالفة «أمين» لميثاق الشرف ومدونة السلوك.

«الأعلى للإعلام» يحيل تامر أمين للتحقيق

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.

النهار تحقق مع تامر أمين

وأعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها في الوجه البحري، بعد الخطأ غير المقصود، الذي جاء في برنامج «آخر النهار» على لسان الإعلامي تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وقررت الشبكة حذف الفيديو المسئ من منصاتها المختلفة وفتح تحقيق عاجل بشأن ما حدث.

طلبات إحاطة بمجلس النواب

أعلن النائب محمد عرفات، تقديم طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الإعلام، حول تصريحات «أمين» المسيئة، مؤكدا أنها الأمر لن يغلق بمجرد الاعتذار، ولابد من المحاسبة لعدم تكرار مثل هذه التصريحات، خاصة أن مثل هذه الإساءات تقررت من برامج أخرى تنمرت بالسيدات البدينات وغيرها من التجاوزات في حق سيدات مصر والصعيد، هو ما يستوجب المحاسبة وعدم الاكتفاء بالاعتذار.

وطالب «عرفات» باستدعاء وزير الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكل الجهات المسؤولة أمام لجان البرلمان المختصة، لاتخاذ قرار ومنع هذه التجاوزات مرة أخرى.

وطالب النائب مصطفى بكري، باستدعاء وزير الدولة للإعلام، لمجلس النواب، حيث أكد في طلبه الذي تقدم به أمس، إلى رئيس مجلس النواب، أن بعض القنوات الفضائية دأبت على توجيه إهانات لأبناء وسيدات الصعيد في الفترة الأخيرة، وآخرها ما صدر من تامر أمين.

وأكد «بكري»، في طلبه، استدعاء وزير الإعلام، لمعرفة مدى التزام القنوات الفضائية بميثاق الشرف الإعلامي والأخلاقي في تناولها، والإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الحالات.

بلاغ لضبط وإحضار تامر أمين

تقدم المحام أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الإعلامي تامر أمين، بإهانة الصعايدة بعد تصريحاته ضد أهل الريف والصعيد، وقوله إن أسرهم ترسلهم للمدن الكبرى يعملون كـ«صبيان» وخادمات من أجل الإنفاق على أهاليهم الذين ينجبونهم من أجل هذا الغرض، مطالبًا بضبطه وإحضاره وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وجاء بنص البلاغ أن ما ذكره تامر أمين يستوجب عقوبته، طبقًا لنص المادتين 176 و 375 من قانون العقوبات اللتين تعاقبان بالحبس والغرامة كل من حرّض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من الطوائف، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.