الشيف التركي لا يزال صامتا.. القصة الكاملة لإغلاق مطعم «بوراك» في دبي

تصدر الشيف التركي أوزدمير بوراك محركات البحث والمواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية مع خبر إغلاق مطعمه الشهير في «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أن الخبر نقله أكثر من 120 موقعا إلكترونيا.

وتعود البداية إلى خبر نشرته صحيفة «زمان» التركية قبل أيام تحت عنوان: «إغلاق مطعم الشيف بوراك في دبي».

وجاء في الخبر أنه «تم إغلاق فرع المطعم المعروف باسم CZN Burak بسبب انتهاكه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها إمارة دبي».

وافتتح مطعم الشيف بوراك قبل شهر تقريبا في «دبي» بحضور أحد أمراء العائلة الحاكمة، وهو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

اهتمام في وسائل الإعلام التركية بنبأ إغلاق مطعم «بوراك»

وسائل الإعلام التركية نفسها نقلت الخبر بغرابة لينتشر كما النار في الهشيم لشهرة «بوراك» الذي اشتهر بفيديوهات الطهي المثيرة والتي تجتذب إعجاب ملايين في العالم، في وقت أشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن مطعمه الأكبر في الشرق الأوسط.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أن «بوراك» اعتاد استضافة عددا من المشاهير في مطعمه وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم بنادي يوفينتوس الإيطالي، والممثل الأمريكي الشهير ويل سميث.

التزام الصمت لأيام ثم الظهور بفيديو في «سماء دبي»

ووسط كل الأنباء المتداولة عن إغلاق مطعم «بوراك»، التزم الشيف التركي الصمت تماما، فلم يصدر منه أي تعليق على الإطلاق بشأن إغلاق مطعمه، على نحو أثار كثير من علامات الاستفهام.

إلا أن الشيف التركي الشهير ظهر في فيديو لا علاقة له بإغلاق المطعم، إذ ظهر في مقطع فيديو شاهده الملايين وهو يطير في سماء دبي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نشر الشيف بوراك مقطع له وهو يستمتع بالانزلاق من أعلى برج «دبي مارينا» على ارتفاع 170 مترا عبر حبال طويلة ممدودة في الهواء.

لكن الشيف التركي التزم الصمت ولم يطلق أي تصريح بشأن إغلاق المطعم بعد، ولم يعرف كذلك ما الذي خالفه من إجراءات احترازية من فيروس كورونا في إمارة «دبي».