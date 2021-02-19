رواتب مجزية حسب الخبرة.. وظائف بمجال المبيعات وأمن لجميع المؤهلات

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع فيسبوك، عن عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وبمرتبات مجزية وحوافز ومواصلات، في عدد من الشركات وفروع المطاعم والملابس في مختلف محافظات مصر، وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة والمعلن عنها في مبادرة مصر تعمل، كالتالي:

وظائف فروع «كاديني» للملابس الكلاسيك

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في نفس المنصب في مجال البيع الكلاسيك لا تقل عن 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف مستوى اللغة الإنجليزية الخاص به مقبولا.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على مؤهل متوسط أو عالٍ.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 30 عامًا.

الحقوق المشتركة والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية بناء على المبيعات.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية وتكون المرتبات حسب الخبرة.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وصحية.

وظائف سلسلة مطاعم «بازوكا»

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط.

- مكان العمل يكون في محافظة الجيزة والقاهرة.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عامًا وألا يزيد على 25 عامًا.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين تأمينًا صحيا وتأمينا اجتماعيا.

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بدل وجبات وبدل مواصلات.

وظائف شركة «أوسكار جراند ستورز» لتجارة المواد الغذائية

الشروط الطلوبة

- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا.

- أن يكون لديه خبرة في نفس الوظيفة معادا المنسق والأمن.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات عمل.

- مواصلات أو بدل مواصلات.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات صحية واجتماعية بعد مرور عام.

وظائف مصنع لمواد البناء بالمنيا.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- إجادة الكمبيوتر وبرامج الأوفيس لوظيفة مدخل البيانات.

الحقوق والمميزات

- مرتب مجزي يتم تحديده بعد المقابلة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات للانتقالات.

وظائف شركة أمريكانا

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الحاصلين على مؤهل متوسط حد أدنى.

- أن يكون لديه خبرة بمجال مبيعات السلع الاستهلاكية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عاما.

حقوق ومميزات العمل

- المرتب قابل للتفاوض ويتم تحديده حسب الخبرة.

- يحصل العاملين بالشركات على تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

- يحصل العاملون بالمكان على منح نقدية مجزية بالأعياد والمدارس.

- توفر الشركة صندوق زمالة للمساعدات المالية.

- تمنح الشركة للعاملين أرباحا سنوية مجزية.

- توفر الشركة وسيلة مواصلات.