الري: مشروع تبطين الترع من ميزانية الدولة.. وتحمل المزارعين له «إشاعة»

نفى المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، شائعة تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين الترع برسوم قدرها 7 آلاف جنيه عن كل فدان، قائلا إن هذه الشائعة كاذبة تماما ووزارة الري نفتها على الفور، فميزانية هذا المشروع 18 مليار جنيه في المرحلة الأولى وسيتم دفعها بالكامل من ميزانية الدولة، ولن يتم تحميل أي مزارع أي مبالغ على الإطلاق، فهذه الشائعة مغرضة وغير حقيقية.

تبطين الترع من المشروعات القومية التي حققت نجاحا كبيرا خلال الشهور الماضية

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أن مشروع تبطين الترع يُعد من المشروعات القومية التي حققت نجاحا كبيرا خلال الشهور الماضية، ولمس المواطنون الإنجاز الذي تحقق على الأرض بالفعل، مشيرا إلى أننا انتهينا حاليا من أكثر من 1000 كيلو متر من أصل الـ7 آلاف كيلو التي نستهدفهم في المرحلة الأولى، ونعمل حاليا في 4 آلاف كيلو متر أخرى.

نعمل بمعدلات عالية للغاية

وتابع أن هذا النجاح نتيجة لمجهودات كبيرة بذلتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع طبقا للمعدلات الزمنية الموضوعة، مؤكدا على أننا نعمل بمعدلات عالية للغاية وسننتهي في الموعد المطلوب ومن الممكن قبل ذلك أيضا.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستنتهي في منتصف العام القادم بإجمالي 7 آلاف كيلو متر، «اخترنا الترع ذات الأولوية التي تعاني أكثر من المشاكل نتيجة استبحار القطاع المائي أو وجودها في نهاية شبكة الترع في جميع محافظات الوادي والدلتا»، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من الـ7 آلاف كيلو سنبدأ في مراحل جديدة لاستكمال 20 ألف كيلو متر من الترع بحيث نغطي جميع الترع على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من قبل مهندسين الوزارة الذين يعملون على مدار الساعة لكي ينفذوا هذا المشروع القومي طبقا للمعدلات الزمنية الموضوعة.