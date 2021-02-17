«الري»: تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة سلوى أبو العلا، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، لاستعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها بالمعهد، والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، تمهيدًا للتنفيذ كتجربة في إحدى القرى.

وأوضح «عبد العاطي»، أنه يمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة 5000 نسمة بطاقة 1000 مكعب من مياه الصرف الصحى يومياً، مؤكداً أهمية هذه الوحدات باعتبارها أحد التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث أن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدي لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل إلى 3 مراحل، كما تتميز الوحدة بصغر المساحة مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، الأمر الذى يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى والعزب المحرومة من خدمة الصرف الصحي والمشمولة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

الجدير بالذكر أن فكرة المعالجة تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي، وتتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بإنخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة باستخدام مواد أخرى في المعالجة والتي تحتاج لأعمال صيانة بصفة دورية.

كما أوضح «عبدالعاطي» أنه يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة، مؤكداً أن هذه الوحدات ستسهم فى تحسين نوعية المياه بالمجارى المائية حيث ستؤدى لمنع إلقاء مياه الصرف الصحي بالمصارف والترع، كما تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) والاستفادة منها في انتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، وهذا العائد الاقتصادي يمكن أن يغطي تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط.