أمين «عمال مصر» يعلن تدشين إنشاءات ترفيهية جديدة لخدمة العمال

أكّد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإجتماعية العمالية، الدور الذي تقدمه المؤسسة لأعضائها العمال من خدمات اجتماعية، موضحًا استمرار عمليات التطوير وتدشين بعض الإنشاءات الترفيهية الجديدة التي ترفع من مستوى الخدمات للعاملين، كذلك تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور العاملين والأعضاء بالمؤسسة في دعم الدولة المصرية في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.

وقال «وهب الله»، في بيان اليوم، خلال جولة تفقدية أجراها بصحبة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، إنَّ مجلس الإدارة مستمر في خططه التي تهدف إلى توعية العاملين والأعضاء بالمؤسسة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة في التنمية، إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وأشاد بالرؤية الجديدة للاستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة في العام الجاري 2021، متحدثًا عما تمّ إنجازه منذ توليه المسؤولية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها المؤسسة مما انعكس على الخدمات التي تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأوضح «وهب الله» خلال جولته، أنَّ خطة التطوير التي بدأها المجلس الحالي منذ عام 2018 وحتي اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزارء في الحكومة منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك محافظ القليوبية، تضمنت أنشطة منها احتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر، وكذلك إقامة دورتين لأكاديمية ناصر العسكرية بقاعة فؤاد محيي الدين، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين أوضاع بعض المستأجرين قانونيا، واستلام بعض الاماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتي خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة، ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، واستغلال الأماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات.

وأكّد استمرار في خطط التطوير لخدمة العمال والنقابيين الأعضاء، والاستمرار في عقد الدورات التدريبية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية بهدف التوعية ومواجهة كل التحديات الراهنة التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا، إضافة إلى وضع خطة عاجلة لتطوير والنهوض بمدرسة مصر الخاصة المملوكة للموسسة، من خلال تطبيق التقنية التعليمية الحديثة، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، وإنشاء موقع إلكتروني للمدرسة وكذلك قناة تعليمية على يوتيوب.