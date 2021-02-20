«قالي يا مجنون».. عرض متهم بقتل موظف على الطب النفسي بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، عرض متهم بقتل موظف بعدما اعتدى عليه بالضرب بأداة خشبية أثناء توجهه إلى المنزل بعد آدائه صلاة العشاء، على الطب النفسي، وتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بإصابة «محمد.ع» 59 عامًا، موظف، مصابا بشرخ في الجمجمة، وارتجاج في الرأس، إثر اعتداء «محمد.ك» 24 عامًا، عليه بالضرب بأداة خشبية، وذلك أثناء سيره في الشارع متوجها إلى منزله بعد أدائه صلاة العشاء بإحدى العزب التابعة لدائرة المركز.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لمحاولة إسعافه وتقديم العلاج اللازم له إلا أنه توفي متأثر بإصابة نتيجة الاعتداء عليه.

وانتقلت قوة من الشرطة بإشراف الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وبسؤال أسرة المجني عليه أفادوا أن المتهم تعدى عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة حيث ترصد له أثناء سيره في الشارع وقام بضربه على رأسه مستخدما أداة خشبية.

وتمكن من ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم فيما أفادت سرته أنه يعاني من مرض نفسي وسبق احتجازه داخل مستشفى للأمراض العقلية لفترة من الوقت، وأنه تعدى على المجني عليه بالضرب، بسبب مناداة الأخير له بـ«مجنون».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.