«القوى العاملة» تعين 983 شابا منهم 83 من ذوي الهمم بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 983 شاباً، منهم 83 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2292 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال يناير الماضي، استخرجت المديرية 711 شهادة قياس مستوى مهارة، و545 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 23 شكوى عمالية، تمّ تسوية شكوي منها ودياً، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنَّ المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 100 ألف جنيه لـ39 عاملاً.

وأشار إلى أنَّ المديرية نظمت زيارات تفتيشية لـ258 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 12 محضراً، إضافة إلى عقد ندوة توعية للعمال حضرها 20 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 125 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تمّ متابعة 180 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.