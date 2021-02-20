السيسي: اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية لم شمل قيادات القارة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن تنظيم المحكمة الدستورية العليا للاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية هو تقليد يهدف لجمع شمل قيادات إفريقيا تحت مظلة واحدة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة متلفزة، خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤوساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية عبر الفيديو كونفرس، إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التحضيري، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.