الرئيس السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تواكب التحديات والتطورات 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما بتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

وأضاف الرئيس، خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرس خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، إنه يدعو كل الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا.

جاء ذلك خلال فعاليات، الاجتماع التحضيري، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.