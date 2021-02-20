السيسي: مصر اتخذت خطوات جادة نحو التحول الرقمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل تحديا كبيرا للقارة الإفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول.

وقال خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، وذلك بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التحضيري، للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليًّا خلال مرحلة لاحقة خلال العام الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.