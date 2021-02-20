الغمراوي: مرضى القلب لا يتعرضون لمضاعفات خطيرة بعد التعافي من كورونا

قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية وعضو شبكة خبراء روماتيزم القلب بمنظمة الصحة العالمية بإقليم الشرق الأوسط، إنه لا توجد أي دراسة تشير إلى وجود خطورة على القلب بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن جميع المتعافين من الفيروس ومرضى بأمراض القلب يتمتعون بصحة جيدة.

نسبة كبيرة من مرضى كورونا المصابين بالقلب يتعافون بسلام

وأضاف الغمراوي، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن نسبة كبيرة جدًا من مرضى كورونا المصابين بالقلب يتعافون بسلام إذا لم يتعرضوا لإصابات حادة ولم يستخدموا أجهزة التنفس الصناعي، ومرضى القلب إذا أصيبوا بكورونا وعملوا على ضبط الضغط والحصول على الأدوية بانتظام وعالجوا الأعراض فقط لا غير واهتموا بتناول الطعام والسوائل فإنهم يتعافون تماما.

وتابع: «على مدار سنة لم نعاصر أي مشاكل لمرضى القلب، لكن قد تحدث مشكلات أثناء الإصابة بكورونا، فقد تلتهب عضلة القلب، وهذا الأمر من الحالات الصعبة التي تكون نسبتها ضئيلة جدا، وقد يصابون بجلطات في الشريان الرئوي، أما الغالبية العظمى فإنهم يتعافون دون مشكلات».

تحذيرات من الحصول على المعلومات الطبية من السوشيال ميديا

وأشار إلى أن هناك تخوفا كبيرا على منصات السوشيال ميديا، ويجب أن يتابع المريض دوما مع طبيبه الخاص للحفاظ على صحته البدنية وصحته النفسية، وحتى لا يدخل المريض في دائرة الأوهام، ويجب ألا يحصل على المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، فيجب أن يكون الخبر معتمدا من منظمة الصحة العالمية أو الجمعيات العالمية المعترف بها.