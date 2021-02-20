«التنسيقية» توقع بروتوكول تعاون مع ويليس تاورز لتطوير القيادات الشبابية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون، منذ قليل، وشركة «ويليس تاورز واتسون»، في أحد الفنادق بالقاهرة.

ويهدف بروتوكول التعاون الذي توقعه التنسيقية، تقييم وتطوير القيادات الشبابية، وذلك بالتعاون مع الشركة العالمية، المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وحضر توقيع البروتوكول، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وحسن حلمي، رئيس قطاع الموارد البشرية، بشركة ويليس تاورز واتسون، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وخالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشروخ، تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة.

وتعمل شركة ويليس تاورز واتسون، في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تطوير الأداء السياسي باستمرار في إطار تطبيق شعار سياسة بمفهوم جديد، ويمثل التنسيقية 31 عضوا بمجلس النواب، و12 آخرين بمجلس الشيوخ، ليصبح عدد التمثيل البرلماني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 43 نائبًا.