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محمود مسلم

غدا.. توقيع برتوكول تعاون بين تنسيقية شباب الأحزاب و"يليس تاورز واتسون"

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الوطن
02:32 م | الجمعة 19 فبراير 2021
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا السبت، مؤتمرا صحفيا لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة «ويليس تاورز واتسون» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

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