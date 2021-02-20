مؤتمر صحفي لـ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بعد قليل

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا مهمًا، وذلك على هامش توقيع برتوكول تعاون بين التنسيقية وشركة «ويليس تاورز واتسون»، في أحد الفنادق بالقاهرة.

ويهدف بروتوكول التعاون التي توقعه التنسيقية مع الشركة العالمية، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة «ويليس تاورز واتسون» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

وتختص شركة «ويليس تاورز واتسون» العريقة، في الاستشارات والوساطة، وهي من الشركات الرائدة عالمياً والمتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.

وتحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تطوير الأداء السياسي باستمرار في إطار تطبيق شعار سياسة بفهوم جديد، ويمثل التنسيقية 31 عضوا بمجلس النواب، و 12 آخرين بمجلس الشيوخ، ليصبح عدد التمثيل البرلماني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 43 نائبًا.