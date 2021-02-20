عاجل.. وزير الدفاع يتوجه للإمارات للمشاركة في معرض «IDEX 2021» الدولي

غادر القاهرة، صباح اليوم، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر «IDEX 2021» والمعرض البحري المصاحب له «NAVDEX2021» الذين تستضيفهما العاصمة الإماراتية «أبو ظبي» حتى الخامس والعشرين من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يجري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عدة مباحثات على هامش المعرض مع عدد من وزراء الدفاع، وكبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

ويشارك في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر «IDEX 2021» والمعرض البحري المصاحب له «NAVDEX2021» عدد كبير من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة.

تأتي مشاركة مصر في معرض الدفاع الدولي الخامس عشر «IDEX 2021» والمعرض البحري المصاحب له «NAVDEX2021» للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري.