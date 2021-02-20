علاقة مي عمر بزوجها المخرج محمد سامي.. «حب أم مصلحة»؟

تصدرت الفنانة مي عمر محركات البحث على «جوجل» بعد حديثها أمس عن زوجها المخرج محمد سامي مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج «معكم»، حيث أكدت أن علاقتها بزوجها علاقة حب، وأنه وقف بجانبها طوال مشوارها الفني .

وقالت «مي»، عن زوجها «محمد سامي ساعدني كتير جدًا في المسلسل طبعًا، ووقف في ضهر المسلسل، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواءً في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وهو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني».

ورغم تصريحات «مي»، إلا أن البعض ذكر أن ما يربطها بزوجها هي علاقة «المصلحة»، مستدلين على ذلك بدعمه لها ومنحها فرصًا كثيرة.

بداية مي عمر في مجال التمثيل

علاقة مي عمر بالتمثيل كانت بدايتها الحقيقة من عند المخرج محمد سامي، حيث أتاح لها الفرصة للظهور الأول، من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل «حكاية حياة» مع غادة عبد الرازق، ثم رشحها للعمل في مسلسل «كلام على ورق» مع هيفاء وهبي.

وكلّل «سامي» هذا النجاح بعدما أعطاها دور «شهد» في عام 2016 من خلال مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان، ولاقت تفاعلاً كبيراً مع الناس، ودخلت عالم السينما عام 2017 بتوقع المخرج محمد سامي من خلال فيلم «تصبح على خير» مع الفنان تامر حسني.

ولاقت مي عمر نجاحاً كبير عن دورها في مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، وشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدى هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وجوري بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.