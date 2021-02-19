مي عمر عن تهمة «محمد سامي اللي عملك بطلة»: زوجي وبيحبني وبيساعدني

علقت الفنانة مي عمر عن الاتهام والهجوم الذي تعرضت له، مع بداية عرض حلقات مسلسل «لؤلؤ»، بأن زوجها المخرج محمد سامي، هو من جاء بها لبطولة هذا العمل، قائلة إن زوجها ساعدها كثيرا بالمسلسل بالطبع، لكن من تعاقد معها لبطولة المسلسل كانت الشركة المنتجة، التي اختارتها لبطولة هذا العمل، موجهة الشكر إليهم على ثقتهم فيها وإنفاقهم على إنتاج العمل بسخاء، وموضحة أنها لا ترى في ذلك اتهام.

وأضافت «عمر»، خلال لقائها مع برنامح «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، «محمد سامي طبعا واقف في ضهري دايما، وساعدني بكل اللي يقدر يعمله»، وساعد في صناعة هذا المسلسل، بكل ما يستطيع أن يفعله سواء على مستوى الإخراج أو حتى الكتابة.

وتابعت، بطلة مسلسل «لؤلؤ»: «إحنا متجوزين ومبسطوين وبنحب بعض، وأه هو بيساعدني عشان جوزي وبيحبني، وأكيد هو أول واحد هيساعدني مش حد تاني».

وحول التعليقات التي أثيرت من الكثير من السيدات حول ملابس الشخصية التي جسدتها، أوضحت أنها تقدم شخصية نجمة مهمة وكبيرة في الوطن العربي، ولهذا من الطبيعي أن تلبس نوعية هذه الملابس غالية الثمن، مشيرة إلى أنها قدمت قبل ذلك شخصيات كثيرة، وكانت تحرص دائما أن تناسب ملابس تلك الشخصية لحالتها المادية والإجتماعية.

وأكملت، أن بعض الملابس التي ارتدتها في المسلسل كانت «تفصيل»، لتداعبها الإعلامية منى الشاذلي وتعرض لها بعض صورها من أحداث العمل، لتجيب مي ضاحكة: «لاء ده مش متفصل».

وألمحت أن الأمر لا يتعلق بماركات الملابس التي كانت ترتديها، الأهم هو التنسيق بين ما ترتديه المرأة «الفكرة مش في البراندات، الفكرة أن الحاجات تبقى لايقة على بعضها وشيك»، منبهة إلى أن هذا أهم ما كان يهمها وتحرص عليه.