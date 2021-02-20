دعاء النجار ثاني مرشحة تتقدم بأوراقها في انتخابات نقابة الصحفيين

تقدمت اليوم، دعاء النجار الصحفية بجريدة «الجمهورية»، بأوراق ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين «تحت السن» في الانتخابات المقرر لها أول جمعة في شهر مارس المقبل، وتعد المرشحة الثانية في الانتخابات بعد هبة باشا الصحفية بالأهرام، والتي ترشحت لعضوية المجلس «فوق السن»، الخميس الماضي.

وقالت دعاء النجار إنها قررت الترشح لانتخابات النقابة في هذه الدورة من أجل خدمة الزملاء الصحفيين وكسب ثقتهم، في الوقت الذي تواجه فيه المهنة تحديات كبيرة تحتاج استعادة قوة جمعيتنا العمومية وتأثيرها.

وأشارت في تصريح لها عقب ترشحها اليوم، إلى أنها تأمل في أن تكون العضوة رقم 10 التي تصل لعضوية مجلس النقابة، وأبدت استغرابها من غياب تمثيل المرأة في مجلس النقابة على مدار دورتين متتاليتين.

برنامج انتخابي

وأوضحت أنها بصدد الانتهاء من برنامجها الانتخابي والذي يغلب عليه الطابع الخدمي في المقام الأول، مؤكدة أن العمل على تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للصحفيين، وتقديم خدمات متميزة لأعضاء النقابة وأسرهم وتخصيص لجنة للمرأة.

يذكر أن دعاء النجار، رئيس قسم بجريدة «الجمهورية» وتغطي أخبار نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، واتحاد الصحفيين العرب، كما أنها خاضت انتخابات النقابة الدورة السابقة، وحصلت على قرابة 1100 صوت.

وبدأت لجنة الانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، الخميس الماضي، تلقى أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك حتى الثالثة عصرا، لمدة 5 أيام، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وحددت اللجنة الفنرة ما بين 23 إلى 27 فبراير الجاري، موعدا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس، الإعادة على منصب النقيب، على ان يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساء.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل، على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.