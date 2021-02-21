«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. «قومي الأجور» للأزواج: يجب أن تتناسب رواتبكم مع خطط الإنجاب

قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه يجب على كل شاب وفتاة مقبلين على الزواج وضع خطة منظمة لتنظيم الأسرة بهدف العيش بمستوى اقتصادي جيد، موضحا أن جهود الدولة لمواجهة أزمة النمو السكاني تأتِ بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد المصري، وإتاحة العيش لكل مواطن في ظل حياة كريمة.

وأشار «مجدي» في تصريحات خاصة ضمن حملة «الوطن» لمواجهة النمو السكاني «2 بس.. علشان ياخدوا حقهم»، إنه يجب على أفراد الاسرة أن يضعوا خطة لتنظيم حياتهم ومساعدة الدولة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يتحمل المسؤولية بجانب الحكومة لتنمية المجتمع والاهتمام بتعليم أبنائه لجعله قوة وموردا بشريا ينتفع به المجتمع.

وأكّد الدولة أن تضع خطة لنشر ثقافة الوعي والفكر بين جميع أطياف المجتمع لتنمية فكرة تنظيم الأسرة والاهتمام بها، خاصة في القرى والنجوع، مؤكدا أن تنظيم الأسرة مسألة اقتصادية في المقام الأول، ويجب أن يضع الزوجان حجر الأساس لها قبل بناء عش الزوجية، على حد قوله.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، علق على الزيادة السكانية، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الصحية الأسبوع الماضي قائلا: «لو أنا 100 مليون النهاردة، أنا بقولكم الرقم المناسب للـ 100 مليون هو تريليون دولار يعني 16 تريليون جنيه، ده الرقم اللي يتناسب مع عدد سكاننا، لو الرقم دة مش موجود، يبقى لازم تعرفوا إن ده سيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه».

وفي السياق نفسه، أكّدت الدكتورة آمال زكي، مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ الوزارة تشارك مع وزارات التخطيط والصحة والإعلام، في خطة تنمية الأسرة المصرية، من خلال عدة محاور، منها تمكين السيدات اقتصاديا ليكون لهن عمل وكسب الرزق، واستقلالية مالية، ويساعد في الحد من الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.