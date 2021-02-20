وزير النقل يشهد افتتاح برج إشارات ديروط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، افتتاح ودخول برج إشارات ديروط بمحافظة أسيوط في الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL»، حيث أزاح لوحة الافتتاح عددًا من أعضاء مجلس النواب بالقوصية وديروط ومنفلوط.

وأجرى الوزير، جولة تفقدية خلال زيارته لمحافظة أسيوط، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بالوجه القبلي، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعدد من قيادات النقل والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

واستقل وزير النقل، قطار رقم 980 من القاهرة حتى ديروط، حيث دار حوار مع عدد من الركاب حول مستوى الخدمة، مشيدين بالتقدم الكبير في مستوى الخدمة، وبالتطور الكبير في منظومة السكة الحديد، والذي أصبح المواطن يشهده على أرض الواقع، مؤكدًا أنه يجري العمل على قدم وساق على مدار الساعة؛ للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها.

وفي ديروط، كان في استقبال وزير النقل، محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وتفقد المحطة، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمحطة، والتي تشمل تطوير وتطويل الأرصفة؛ لتسمح باستقبال أطول قطار سكة حديد، فضلًا عن تطوير مبنى وكباري المشاة بها.

و استمع الوزير وبحضور محافظ اسيوط واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد وعدد من اعضاء مجلس النواب الى شرح تفصيلي حول اهمية المشروع الذي يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 73 % حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات لعدد 8 ابراج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج ديروط باسيوط هو سابع برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى - مطاى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج ديروط باسيوط يتحكم في 66 سيمافور ضوئي وعدد 8 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 16 موتور تحويلة وعدد 119 تراك كهربى، مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى و ديروط بطول 22 كم لتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 95 كم.

واكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من مشروع تحديث نظم الإشارات على هذا الخط خاصة مع اهمية المشروع في استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة

كما أوضح الوزير أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.