وزير النقل يتابع تنفيذ القطار الكهربائي السريع: يخفض زمن الرحلة للنصف

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة - الإسكندرية» في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم.

وتمّ الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

كما ستبدأ شركة «سيمنز» الألمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريعة وإقليمية، و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكّد وزير النقل، خلال جولته، أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتمّ تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

القطار الكهربائي الجديد طوله 460 كم ويشمل 15 محطة وسرعته 250 كم/ ساعة

ونوه وزير النقل، إلى أنَّ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، مبينًا أنَّه سيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وأضاف وزير النقل، أنَّ منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذى ييستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.